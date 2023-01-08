Агент сообщил, когда Педро Габриэл может вернуться в «Локомотив»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Сан-Паулу» Педро Габриэла, высказался о возможном возвращении игрока в «Локомотив».

«Педро Габриэл может вернуться в «Локомотив» в 2024 году», — приводит слова Гарсии «РИА Новости».

Напомним, 23-летний бразилец текущей зимой перебрался в «Сан-Паулу» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Педро Габриэла с московским «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.