Агент Зуева заявил, что футболист пока что останется в «Химках»

Валериюс Мижигурскис, являющийся футбольным агентом, заявил, что футболист подмосковных «Химок» Александр Зуев пока что остается в команде.

Ранее сообщалось, что клуб начал январский сбор в Турции. Однако вместе с командой по непонятным причинам не полетел 26-летний полузащитник Зуев, агент которого ответил на вопрос о будущем игрока.

«Зуев пока в «Химках», — передает ответ Мижигурскиса «РБ Спорт».

Трансферный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

За 16 матчей в первой части чемпионата России сезона 2022/2023 Зуев не сумел отметиться результативными действиями.