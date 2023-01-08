Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин считает, что Бердыев — специалист высокого уровня

08 Января 2023 • 17:12 Комментировать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Конечно, это здорово, что Бердыев вернулся к работе в РПЛ. Кубран Бекиевич — специалист высокого уровня, профессионал. Это положительный момент как для «Сочи», так и для нашего футбола в целом», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Специалист признался, что ему будет интересно понаблюдать за тем, как «Сочи» продолжит сезон уже под руководством Бердыева.

Сочинский клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков после 17 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Юрий Сёмин Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
17:52 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Зачем нам с Соболевым «Бей Беги»? Это прикольно!
17:40 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Зенит» берёт чемпионства на лёгком дамском, а в АФК пришлось бы нелегко» эксклюзив
17:38 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Хочется, чтобы «Спартак» составил конкуренцию «Зениту»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, когда Педро Габриэл может вернуться в «Локомотив»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Зуева заявил, что футболист пока что останется в «Химках»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что Бердыев — специалист высокого уровня
16:51 · Россия. Первая лига
Агент сообщил, что Ломовицкий пока не рассматривает никакие предложения
16:32 · Россия. Премьер-лига
Бородин не перейдёт из «Краснодара» в «Бейтар»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Подозреваю, что какое-то участие «Зенита» в карьере Сычевого было раньше»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном возвращении Варелы в «Динамо»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Дзюба — герой ЧМ-2018»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал главное преимущество «Локомотива» в борьбе за выживание в РПЛ
15:54 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Химки» – явный претендент на вылет»
15:39 · Россия. Первая лига
«Уфа» закрыла долги перед Стукаловым и Беленовым
15:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин заявил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
Все новости
Рекомендуем