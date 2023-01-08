Сёмин считает, что Бердыев — специалист высокого уровня

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Конечно, это здорово, что Бердыев вернулся к работе в РПЛ. Кубран Бекиевич — специалист высокого уровня, профессионал. Это положительный момент как для «Сочи», так и для нашего футбола в целом», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Специалист признался, что ему будет интересно понаблюдать за тем, как «Сочи» продолжит сезон уже под руководством Бердыева.

Сочинский клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков после 17 туров.