Нападающие «Локомотива» Вильсон Изидор и Джирано Керк в ближайшее время могут покинуть столичный клуб.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Изидор и Керк имеют на руках предложения от других команд. Стоит отметить, что в нападающих «Локомотива» заинтересованы клубы из Европы.

Трудовое соглашение 22-летнего Изидора с «железнодорожниками» рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость француза оценивается в пять миллионов евро.

Контракт 27-летнего Керка с «Локомотивом» истекает в 2025 году. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нидерландского футболиста составляет четыре миллиона евро.