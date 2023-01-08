Бородин не перейдёт из «Краснодара» в «Бейтар»

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин отказался от перехода в «Бейтар», об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что «быки» не рассчитывают на своего 23-летнего футболиста и планируют расстаться с ним. Претендентом на Бородина был израильский клуб «Бейтар», но защитник не захотел покидать пределы Российской премьер-лиги.

По сведениям источника, будущее футболиста станет известно до старта тренировочных сборов команды, которые начинаются 12 января.

Контракт Бородина с «Краснодаром» истекает в конце текущего сезона. Трансферная стоимость защитника оценивается в 1,2 миллиона евро.