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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Червиченко: «Подозреваю, что какое-то участие «Зенита» в карьере Сычевого было раньше»

08 Января 2023 • 16:27 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» будет иметь право выкупить Владимира Сычевого у «Крыльев Советов» за 200 миллионов рублей. При этом остальным клубам за выкуп бомбардира придётся заплатить в пять раз больше – 1 миллиард рублей.

Своими мыслями насчёт особых условий для «Зенита» поделился известный функционер Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака».

«Подозреваю, что какое-то участие «Зенита» в этом игроке было раньше. Может, «Зенит» дал деньги взаймы «Оренбургу» на выкуп Сычевого, а может, у «Оренбурга» невидимые долги перед «Зенитом», и это вариант расплаты. Можно предполагать сколько угодно», - высказался Червиченко, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По мнению Червиченко, клубы имеют право как угодно оформлять контракты, если это не противоречит законам.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Андрей Червиченко Оренбург Владимир Сычевой
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