Агент высказался о возможном возвращении Варелы в «Динамо»

Оскар Бентанкур, агент защитника «Фламенго» Гильермо Варелы, высказался о будущем своего клиента. Напомним, права на футболиста принадлежат московскому «Динамо».

«Планирует ли Варела вернуться в Россию из «Фламенго» и доиграть этот сезон? Нет. Ведет ли «Динамо» какие-то переговоры о продлении контракта? Сейчас нет», — цитирует представителя игрока «РБ Спорт».

Трудовое соглашение 29-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано до конца июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость уругвайца составляет два миллиона евро.

Напомним, в начале сезона Варела приостановил свой контракт с «Динамо» и перешел во «Фламенго».