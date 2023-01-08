Каррера: «Дзюба — герой ЧМ-2018»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, кто является самым популярным российским футболистом.

«Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный российский футболист. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема. Он очень популярный игрок, герой ЧМ-2018», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний форвард продолжает находиться в статусе свободного агента. Ранее нападающий покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», за который провел пять матчей и забил один гол. Дзюба ищет команду уже с ноября 2022 года.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.