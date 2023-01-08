Бышовец назвал главное преимущество «Локомотива» в борьбе за выживание в РПЛ

Российский тренер Анатолий Бышовец ответил на вопрос, сможет ли «Локомотив» выбраться из зоны стыковых матчей.

«У «железнодорожников» уровень исполнителей позволяет играть в РПЛ. Есть финансовые возможности, которые дают преимущество «Локомотиву» перед четверкой команд, борющихся за выживание», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров. Отрыв «железнодорожников» от зоны прямого вылета составляет всего один балл.

Напомним, возобновление чемпионата России произойдет в начале марта.