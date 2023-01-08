Бышовец: «Химки» – явный претендент на вылет»

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о том, кто может покинуть РПЛ по итогам текущего сезона.

«У «Торпедо» очень сложная ситуация. «Химки» – явный претендент на вылет. Тяжелая обстановка сложилась в двух клубах. Это связано с обстановкой внутри команд», — заявил Бышовец «РБ Спорту».

По мнению эксперта, у «Факела» больше шансов сохранить свою прописку в элитном дивизионе, чем у «Химок» и «Торпедо». У воронежского клуба хорошая организация игры, а футболисты демонстрируют высокую самоотдачу, добавил тренер.

После 17 туров чемпионата России в зоне прямого вылета располагаются «Химки» (12 очков) и «Торпедо» (6 очков).