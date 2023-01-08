Булыкин заявил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о бомбардирской гонке в чемпионате России.

Булыкин в интервью «РБ Спорту» заявил, что Владимир Сычевой только перебрался в «Крылья Советов», теперь много факторов может повлиять на его голевую серию, ему необходимо пройти адаптацию, а Куинси Промес давно в «Спартаке», именно он может стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

При этом эксперт отметил, что в этом противостоянии будет поддерживать Сычевого, чтобы больше российских футболистов были на ведущих ролях.

После 17 туров у Сычевого и Промеса по 14 забитых мячей в национальном чемпионате.