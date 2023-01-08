Кавазашвили сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о популярности «красно-белых» и «Зенита».

«Спартак» — мировой бренд, народная команда, все в мире знают этот клуб. В «Зените» преобладают иностранцы, они не мировой бренд, они не известны на весь мир. Это проект «Газпрома», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что в «Спартаке» играют только элитные футболисты, а все остальные идут в «Зенит» за деньгами, в этом и есть разница между клубами.

После 17 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Красно-белые» идут на второй строчке, имея в активе 36 баллов.