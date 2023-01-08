​Орлов назвал проблему Промеса

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался насчёт проблемы нападающего «Спартака» Куинси Промеса. По мнению болельщика «Зенита», нидерландскому футболисту нужно прибавлять в плане физической готовности.

«Промес – хороший игрок, повторюсь, но когда в игре начинается высокий темп, он выпадает из игры. В этот подготовительный период ему надо заставить себя много тренироваться, для того, чтобы быть физически хорошо подготовленным», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Куинси Промес в настоящий момент делит лидерство в гонке бомбардиров чемпионата России с Владимиром Сычевым. В первой части сезона Премьер-лиги форварда отличились по 14 раз.

Добавим, что «Спартак» занимает второе текущее место в РПЛ, отставая от «Зенита» на шесть очков.