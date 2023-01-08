Будущее Точилина в «Сочи» решится 9 января

Встреча руководства «Сочи» и экс-наставника клуба Александра Точилина на тему будущего специалиста в клубе состоится 9 января.

Как сообщает «РБ Спорт», отпуск Точилина закончится 9 января. Именно в этот день и решено провести разговор с руководством сочинской команды на предмет будущих перспектив тренера в клубе.

Ранее сообщалось, что Точилин может войти в тренерский штаб «Пари НН».

Напомним, что в конце 2022 года стало известно о том, что Курбан Бердыев назначен главным тренером «Сочи».

После 17 туров нынешнего сезона Российской Премьер-лиги команда из одноименного города занимает 9 место, имея в своем активе 25 очков.