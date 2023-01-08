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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела прокомментировал будущее Дзюбы

08 Января 2023 • 14:40 Комментировать

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что переход в клуб РПЛ или ФНЛ будет хорошим вариантом продолжения карьеры для экс-форварда сборной России Артема Дзюбы, который до сих пор находится в поиске новой команды.

«Не особо верю, что «Зенит» предлагал новый контракт Дзюбе, когда тот уходил из клуба. Думаю, что для него оптимальным вариантом, своего рода победой, будет возвращение в РПЛ или даже переход в один из клубов ФНЛ», — цитирует речь Петржелы издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Дзюба имел опыт выступления за турецкий клуб «Адана Демирспор»,  забив 1 мяч в 5 матчах. Сейчас 34-летний российский нападающий является свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Властимил Петржела Артём Дзюба Фнл Адана Демирспор
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