Петржела прокомментировал будущее Дзюбы

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что переход в клуб РПЛ или ФНЛ будет хорошим вариантом продолжения карьеры для экс-форварда сборной России Артема Дзюбы, который до сих пор находится в поиске новой команды.

«Не особо верю, что «Зенит» предлагал новый контракт Дзюбе, когда тот уходил из клуба. Думаю, что для него оптимальным вариантом, своего рода победой, будет возвращение в РПЛ или даже переход в один из клубов ФНЛ», — цитирует речь Петржелы издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Дзюба имел опыт выступления за турецкий клуб «Адана Демирспор», забив 1 мяч в 5 матчах. Сейчас 34-летний российский нападающий является свободным агентом.