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​Журналист Гасанлы – о новичке «Краснодара» Боржесе: «Он обладает классной техникой и способностью поражать цель» эксклюзив

08 Января 2023 • 13:42 Комментировать

Миралам Гасанлы, главный редактор азербайджанского портала Sportlife, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он высказался о Кади Боржесе – новичке «Краснодара», ранее игравшем за «Карабах».

- Кади Боржес быстро адаптировался в «Карабахе»?

- Когда Кади Боржес приехал в Азербайджан, его команда вылетела в третью лигу Португалии, так что его переход подвергался критике. Но Кади Боржес сумел быстро доказать свой уровень. Я бы сказал, что «Карабах» также сыграл большую роль в его адаптации и в том, что он засверкал.

- Какие его сильные стороны?

- Его главная особенность в том, что он обладает классной техникой и способностью поражать цель, когда ему предоставляется такой шанс. Кади Боржес считался одним из лидеров «Карабаха» как в чемпионате Азербайджана, так и в еврокубках. Но должен отметить, что и до прихода Кади Боржеса «Карабах» 9 лет подряд не пропускал групповой этап еврокубков.

- Как вы думаете, у него получится быстро адаптироваться в «Краснодаре»?

- Он сумел быстро адаптироваться и своей игрой завоевал симпатии болельщиков здесь. «Краснодар» считается одним из лучших клубов России как благодаря инфраструктуре, так и по финансовым показателям. Сложно заранее предсказать будущее. Однако скауты и тренерский штаб, наверное, много думали и приняли решение о трансфере. Имейте в виду, что 5 миллионов долларов - это не маленькая сумма денег.

- Писали об интересе «Краснодара» к еще одному игроку «Карабаха» Леандро Андраде, вы слышали что-то об этом?

- Да, были сообщения о том, что «Краснодар» интересовался и Леандро Андраде. По моей информации, руководство «Карабаха» не захотело его отдавать. Может быть, они не сумели договориться по финансовым вопросам, потому что переговоры по Кади Боржесу затянулись.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кади Боржес
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