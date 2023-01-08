Несколько дней назад состав ЦСКА пополнил защитник Илья Агапов, который ранее выступал за «Пари НН». Московская команда уже начала работу на первом сборе в ОАЭ. В начале первой тренировки главный тренер «армейцев» Владимир Федотов представил Агапова команде. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ЦСКА.

21 января Илья Агапов отпразднует свой 22-й день рождения. В Российской премьер-лиге защитник провёл 13 матчей.

Добавим, что после первой части чемпионата России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Сезон Премьер-лиги возобновится в начале весны.