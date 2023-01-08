​Дзюба согласен играть за меньшие деньги

С начала ноября Артём Дзюба числится в списке свободных агентов – тогда 34-летний нападающий расторг трудовой договор с «Адана Демирспор». В настоящий момент у Дзюбы есть несколько вариантов продолжения карьеры, о чём пишет телеграм-канал «Мутко против». По данным источника, экс-футболист «Зенита» готов играть за меньшие деньги, поскольку он соскучился по футболу. Вероятность того, что Дзюба снова будет играть в России, называется высокой.

Напомним, что летом Артём Дзюба долго искал себе новую команду. В августе нападающий заключил контракт с «Адана Демирспор», но в Турции заиграть форварду так и не удалось.