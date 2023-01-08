На днях в прессе появилась информация о том, что услуги Артёма Дзюбы были предложены «Пари НН». В нижегородском клубе подтвердили информацию, но при этом отметили, что переговоров не будет – трансфер Дзюбы якобы не вписывается в трансферную стратегию клуба.

Телеграм-канал «Мутко против» раскрывает некоторые подробности. Так, представители Артёма Дзюбы связывались с «Пари НН» для продолжения разговора – они общались летом, но переговоры были поставлены на паузу.

Отмечается, что «Пари НН» был не против заполучить Артёма Дзюбу, но на этот раз клуб предложил меньше денег (летом речь шла о 1,5 млн евро за сезон). Как следствие, стороны не сошлись по сумме.