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​Названа причина срыва трансфера Дзюбы в «Пари НН» слухи

08 Января 2023 • 12:59 Комментировать (1)

На днях в прессе появилась информация о том, что услуги Артёма Дзюбы были предложены «Пари НН». В нижегородском клубе подтвердили информацию, но при этом отметили, что переговоров не будет – трансфер Дзюбы якобы не вписывается в трансферную стратегию клуба.

Телеграм-канал «Мутко против» раскрывает некоторые подробности. Так, представители Артёма Дзюбы связывались с «Пари НН» для продолжения разговора – они общались летом, но переговоры были поставлены на паузу.

Отмечается, что «Пари НН» был не против заполучить Артёма Дзюбу, но на этот раз клуб предложил меньше денег (летом речь шла о 1,5 млн евро за сезон). Как следствие, стороны не сошлись по сумме.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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Booker
08 Января 2023 в 13:07
За этого Клоуна такие бабки?
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