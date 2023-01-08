Агент ответил, когда Мартинс возобновит тренировки со «Спартаком»

Футбольный агент Александр Боннефон, который представляет интересы хавбека московского «Спартака» Кристофера Мартинса, ответил на вопрос о том, когда его клиент вернется к тренировкам с «красно-белыми».

«Когда Мартинс начнет тренироваться вместе с командой? Скоро», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Кристофер травмировался в поединке против петербургского «Зенита» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

Мартинс перешел в «Спартак» из швейцарского клуба «Янг Бойз». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.