Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент ответил, когда Мартинс возобновит тренировки со «Спартаком»

08 Января 2023 • 12:58 Комментировать

Футбольный агент Александр Боннефон, который представляет интересы хавбека московского «Спартака» Кристофера Мартинса, ответил на вопрос о том, когда его клиент вернется к тренировкам с «красно-белыми».

«Когда Мартинс начнет тренироваться вместе с командой? Скоро», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Кристофер травмировался в поединке против петербургского «Зенита» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

Мартинс перешел в «Спартак» из швейцарского клуба «Янг Бойз». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
13:04 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба согласен играть за меньшие деньги
12:58 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, когда Мартинс возобновит тренировки со «Спартаком»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Каррера способен добиться успеха с любой командой»
11:21 · Россия. Первая лига
Аджоев – о Кононове: «Пока он в команде, а там посмотрим»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал клуб, в котором мог бы завершить карьеру Дзюба
10:57 · Россия. Премьер-лига
Гордеев: «В наше время было всё жёстко и выживал сильнейший»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Гордеев: «ЦСКА можно поставить в лидеры» 1
10:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» усилились экс-нападающим «Манчестер Сити»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Появилась ещё одна информация о зарплате Агапова в ЦСКА
10:04 · Россия. Премьер-лига
Гордеев – о Реброве: «Он сумел справиться и совладать со всеми проблемами»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Ивана прокомментировал его будущее в «Зените»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Отступные за Сычевого для «Зенита» и для других клубов отличаются в пять раз 3
08:31 · Россия. Премьер-лига
Капелло ответил на вопрос о падении уровня российского футбола
08:25 · Россия. Премьер-лига
Радимов высказался об уходе Ловрена из «Зенита»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Оренбурга» Аюпов: «Можем быть в пятёрке лучших»
Все новости
Рекомендуем