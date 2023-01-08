Рианчо: «Каррера способен добиться успеха с любой командой»

Бывший тренер по физподготовке казанского «Рубина» и ассистент Массимо Карреры в московском «Спартаке» Рауль Рианчо высказался об итальянском специалисте в контексте его потенциального возвращения к работе с российскими клубами.

«Думаю, если летом Каррера вернётся в Россию, он сможет остановить гегемонию «Зенита». Каррера способен добиться успеха с любой командой», - цитирует испанского специалиста «РБ Спорт».

Петербургский «Зенит» выигрывает золотые медали Российской премьер-лиги уже на протяжении четырёх сезонов подряд: 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22.

В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» также лидируют, отрываясь от ближайшего преследователя на шесть очков.