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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Каррера способен добиться успеха с любой командой»

08 Января 2023 • 11:36 Комментировать

Бывший тренер по физподготовке казанского «Рубина» и ассистент Массимо Карреры в московском «Спартаке» Рауль Рианчо высказался об итальянском специалисте в контексте его потенциального возвращения к работе с российскими клубами.

«Думаю, если летом Каррера вернётся в Россию, он сможет остановить гегемонию «Зенита». Каррера способен добиться успеха с любой командой», - цитирует испанского специалиста «РБ Спорт».

Петербургский «Зенит» выигрывает золотые медали Российской премьер-лиги уже на протяжении четырёх сезонов подряд: 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22.

В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» также лидируют, отрываясь от ближайшего преследователя на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Массимо Каррера Рауль Рианчо
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