Ари назвал клуб, в котором мог бы завершить карьеру Дзюба

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари высказался о российском форварде Артёме Дзюбе, ныне пребывающем в статусе свободного агента.

«Дзюба - сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке» - в команде, в которой он начинал», - приводит слова Ари ТАСС.

Дзюба является воспитанником академии «Спартака». Он являлся игроком «красно-белых» с 2006 по 2015 год. В этот временной отрезок нападающий часто уходил в аренду.

Последним местом работы Артёма был турецкий «Адана Демирспор». В чемпионате Турции он провел четыре поединка и отметился одним забитым мячом.