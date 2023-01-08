Гордеев: «В наше время было всё жёстко и выживал сильнейший»

Бывший защитник московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи» Андрей Гордеев высказался о своём отношении к футболу, сформировавшемся во времена его игровой карьеры.

«В наше время было всё жёстко и выживал сильнейший. И когда ты проходишь через такую мясорубку начинаешь понимать, что главное не воспитать Месси или второго Титова, а не загубить. Это важнее», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Андрей Гордеев является обладателем серебряных медалей Кубка России сезонов 1998/99 и 2000/01 в составе «бело-голубых» и «жёлто-зелёных» соответственно.

После махачкалинского клуба некоторое время выступал за воронежский «Факел».