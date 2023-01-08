Гордеев: «ЦСКА можно поставить в лидеры»

Бывший наставник дальневосточного «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

По словам специалиста, когда речь заходит о золотых медалях Российской премьер-лиги, в первую очередь на ум приходит петербургский «Зенит», а затем уже не идущий вторым московский «Спартак», а располагающийся на пятом месте столичный ЦСКА.

«По организации, футболистам и качествам ЦСКА можно поставить в лидеры. Если там не будет каких-то внутренних противоречий», - цитирует Гордеева «Матч ТВ».

У «Ростова» же, по словам тренера, может не хватить ресурсов для решения такой высокой и сложной задачи.