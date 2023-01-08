Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гордеев: «ЦСКА можно поставить в лидеры»

08 Января 2023 • 10:40 Комментировать (1)

Бывший наставник дальневосточного «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

По словам специалиста, когда речь заходит о золотых медалях Российской премьер-лиги, в первую очередь на ум приходит петербургский «Зенит», а затем уже не идущий вторым московский «Спартак», а располагающийся на пятом месте столичный ЦСКА.

«По организации, футболистам и качествам ЦСКА можно поставить в лидеры. Если там не будет каких-то внутренних противоречий», - цитирует Гордеева «Матч ТВ».

У «Ростова» же, по словам тренера, может не хватить ресурсов для решения такой высокой и сложной задачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Андрей Гордеев Чемпионат России СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Wetr123
08 Января 2023 в 11:25
Если б я имел коня- это был бы номер!
А если б конь имел меня, то я б наверно помер!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
11:36 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Каррера способен добиться успеха с любой командой»
11:21 · Россия. Первая лига
Аджоев – о Кононове: «Пока он в команде, а там посмотрим»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал клуб, в котором мог бы завершить карьеру Дзюба
10:57 · Россия. Премьер-лига
Гордеев: «В наше время было всё жёстко и выживал сильнейший»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Гордеев: «ЦСКА можно поставить в лидеры» 1
10:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» усилились экс-нападающим «Манчестер Сити»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Появилась ещё одна информация о зарплате Агапова в ЦСКА
10:04 · Россия. Премьер-лига
Гордеев – о Реброве: «Он сумел справиться и совладать со всеми проблемами»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Ивана прокомментировал его будущее в «Зените»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Отступные за Сычевого для «Зенита» и для других клубов отличаются в пять раз 3
08:31 · Россия. Премьер-лига
Капелло ответил на вопрос о падении уровня российского футбола
08:25 · Россия. Премьер-лига
Радимов высказался об уходе Ловрена из «Зенита»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Оренбурга» Аюпов: «Можем быть в пятёрке лучших»
03:15 · Россия. Премьер-лига
«Боеспособный коллектив» - Бердыев рассказал о своей первостепенной задаче
02:53 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Родины»: «Дзюба спокойно может поиграть ещё сезон-другой»
Все новости
Рекомендуем