«Крылья Советов» усилились экс-нападающим «Манчестер Сити»

22-летний аргентинский нападающий Бенжамин Гарре, который ранее находился в структуре «Манчестер Сити», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Сезар Луис Мерло, южноамериканец пополнил ряды самарских «Крыльев Советов». В российский клуб форвард перебрался из «Расинга». «Крылья» пока приобрели 50 процентов прав на футболиста. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

После 17 проведенных туров Российской премьер-лиги самарский коллектив набрал 20 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.