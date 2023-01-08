Появилась ещё одна информация о зарплате Агапова в ЦСКА

По информации «Чемпионата», защитник ЦСКА Илья Агапов будет зарабатывать 300 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось о том, что заработная плата футболиста в столичном клубе будет составлять 600 тысяч евро в год без учёта бонусных выплат.

Контракт Агапова с «армейским» клубом рассчитан на достаточно долгий период и истечёт только в 2027 году.

Ранее 21-летний казанский спортсмен выступал за такие клубы, как «Рубин», «Нефтехимик», «Спартак-2» и «Пари Нижний Новгород».

Футболист дебютировал в Российской премьер-лиге седьмого августа 2022 года в гостевом матче четвёртого тура чемпионата страны против «Сочи» (1:2).