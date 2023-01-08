Капелло ответил на вопрос о падении уровня российского футбола

Известный итальянский специалист Фабио Капелло ответил на вопрос о том, упал ли уровень российского футбола.

«Упал ли уровень чемпионата России? Не знаю. Я не смотрю матчи РПЛ, поэтому не могу комментировать это», - передает слова тренера издание «РБ Спорт».

Напомним, что Капелло занимал пост главного тренера сборной России с 2012 по 2015 год.

В феврале прошлого года совместным решением ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные были отстранены от участия в официальных турнирах. В последнее время активно обсуждался возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.