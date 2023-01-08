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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов высказался об уходе Ловрена из «Зенита»

08 Января 2023 • 08:25 Комментировать

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно ухода хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».

«Вопрос обороны «Зенита» лучше задать Семаку. Два месяца до начала чемпионата. Впереди будут товарищеские матчи, и кто там себя лучше проявит, тот и будет играть. После ухода Ловрена конкуренция будет интереснее», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Ловрен защищал цвета российского топ-клуба с 2020 года. За петербургский коллектив защитник провел 63 поединка во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Деян Ловрен
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