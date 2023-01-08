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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Родины»: «Дзюба спокойно может поиграть ещё сезон-другой»

08 Января 2023 • 02:53 Комментировать

Наставник московского клуба «Родина» Дмитрий Парфенов прокомментировал слухи о том, что известный форвард Артём Дзюба, после турецкой эпопеи находящийся «в поисках утраченного», может оказаться в его команде. Парфенов не стал отрицать такую вероятность, дав понять, что Дзюба еще вполне способен поиграть на приличном уровне.

- Дзюба в «Родине»? Не хочу разговоров в духе: «Вот если бы да кабы». Будет какая-то конкретика, тогда поговорим. Дзюба — хороший футболист. Он мог бы спокойно еще один-два сезона играть, - цитирует слова Парфёнова издание «РБ Спорт».

Последним российским клубом Дзюбы был питерский «Зенит» - чемпион страны. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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