Наставник «Родины»: «Дзюба спокойно может поиграть ещё сезон-другой»

Наставник московского клуба «Родина» Дмитрий Парфенов прокомментировал слухи о том, что известный форвард Артём Дзюба, после турецкой эпопеи находящийся «в поисках утраченного», может оказаться в его команде. Парфенов не стал отрицать такую вероятность, дав понять, что Дзюба еще вполне способен поиграть на приличном уровне.

- Дзюба в «Родине»? Не хочу разговоров в духе: «Вот если бы да кабы». Будет какая-то конкретика, тогда поговорим. Дзюба — хороший футболист. Он мог бы спокойно еще один-два сезона играть, - цитирует слова Парфёнова издание «РБ Спорт».

Последним российским клубом Дзюбы был питерский «Зенит» - чемпион страны.