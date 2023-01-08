Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением об уходе Деяна Ловрена из стана «Зенита».

«У «Зенита» задача стать чемпионом в очередной раз. Ловрен был ключевой фигурой в клубе и главным защитником. Ничего не предвещало его ухода. Уехал на чемпионат мира в статусе игрока «Зенита», отыграл там и уже оказался в «Лионе» быстро. Так часто происходит. Я не удивлен такому. Мы не знаем всех деталей ещё.

Ловрен - очень важный игрок для «Зенита». Мы видели, как возникала приличная запара, когда не было Ловрена и Родригао в составе. Если убрать из «Зенита» легионеров, то это будет средняя команда. Потеря Ловрена существенная. Но дело в том, что у «Зенита» есть возможность купить кого-то ему на замену. Времени до начала чемпионата ещё полно. Поэтому он точно сделает хорошее приобретение», - сказал Мостовой.