Агент Абаскаля ответил, покинет ли тренер «Спартак»

Футбольный агент Давид Собрадо, который является представителем наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, отреагировал на информацию о возможном уходе своего клиента из «народной команды».

«Гильермо может покинуть «Спартак» в ближайшее время? Это абсолютная ложь!» - передает слова агента издание Sport24.

Напомним, что испанский наставник возглавил «народную команду» летом прошлого года. Под руководством Абаскаля «Спартак» с 36 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Контракт Гильермо с москвичами рассчитан до лета 2024 года.