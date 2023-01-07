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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Интригу в РПЛ создаёт сам «Зенит»

07 Января 2023 • 22:43 Комментировать

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о второй части нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Интригу создает сам «Зенит». Если бы он обыграл «Ахмат», то разрыв составлял бы девять очков. Команды будут преследовать «Зенит», пока он не оступится. Шесть очков это не далеко», - приводит слова Мостового издание «Спорт-экспресс».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» с 42 набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается московский «Спартак» (36), а топ-3 замыкает «Ростов» (35).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
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