Мостовой: «Интригу в РПЛ создаёт сам «Зенит»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о второй части нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Интригу создает сам «Зенит». Если бы он обыграл «Ахмат», то разрыв составлял бы девять очков. Команды будут преследовать «Зенит», пока он не оступится. Шесть очков это не далеко», - приводит слова Мостового издание «Спорт-экспресс».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» с 42 набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается московский «Спартак» (36), а топ-3 замыкает «Ростов» (35).