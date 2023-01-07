Сенников оценил шансы «Локомотива» остаться в РПЛ

Бывший защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался касательно перспектив «железнодорожников» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«С таким составом и инфраструктурой «Локомотив» должен остаться в РПЛ. У команды с этим не должно быть никаких проблем. В чемпионате два явных аутсайдера - «Химки» и «Торпедо», - передает слова Сенникова издание «РБ Спорт».

После 17 проведенных туров Российской премьер-лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

В первом поединке после зимнего перерыва московский коллектив сыграет против «Спартака».