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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Широков поделился мнением об идее с интервью судей после матчей РПЛ

07 Января 2023 • 19:35 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Широков сказал несколько слов насчёт идеи с интервью судей после матчей Премьер-лиги.

Давая комментарий для «Чемпионата», Широков сказал, что на текущий момент он положительно относится к этой идее.

«Но посмотрим, как оно будет. Можно же давать комментарии, как у нас футболисты: «Извините, у меня пирожки там или яблоки», - высказался Широков.

В последнее время футбольные власти России стремятся сделать судей более открытыми. Можно вспомнить несколько видео, которые выпускал Российский футбольный союз. На видео показывались переговоры судей во время того или иного матча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Судейство
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Комментарии (1)
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rac531
07 Января 2023 в 19:53
Вот будет смеху, если этот рецидивист будет интервьюировать)))
БАНДИТ БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ У СУДЬИ)))
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