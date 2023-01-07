​Широков поделился мнением об идее с интервью судей после матчей РПЛ

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Широков сказал несколько слов насчёт идеи с интервью судей после матчей Премьер-лиги.

Давая комментарий для «Чемпионата», Широков сказал, что на текущий момент он положительно относится к этой идее.

«Но посмотрим, как оно будет. Можно же давать комментарии, как у нас футболисты: «Извините, у меня пирожки там или яблоки», - высказался Широков.

В последнее время футбольные власти России стремятся сделать судей более открытыми. Можно вспомнить несколько видео, которые выпускал Российский футбольный союз. На видео показывались переговоры судей во время того или иного матча.