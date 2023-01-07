​Широков поделился мнением об идее с интервью судей после матчей РПЛ

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Широков сказал несколько слов насчёт идеи с интервью судей после матчей Премьер-лиги.
Давая комментарий для «Чемпионата», Широков сказал, что на текущий момент он положительно относится к этой идее.
«Но посмотрим, как оно будет. Можно же давать комментарии, как у нас футболисты: «Извините, у меня пирожки там или яблоки», - высказался Широков.
В последнее время футбольные власти России стремятся сделать судей более открытыми. Можно вспомнить несколько видео, которые выпускал Российский футбольный союз. На видео показывались переговоры судей во время того или иного матча.
БАНДИТ БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ У СУДЬИ)))
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