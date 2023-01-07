«Пари НН» объявил о переходе в свои ряды нападающего Владислава Яковлева. Нижегородцы арендовали 20-летнего футболиста у ЦСКА с правом последующего выкупа.

Владислав Яковлев является воспитанником ЦСКА. За первую команду московских «армейцев» нападающий провёл 34 матча, в которых записал на свой счёт один гол.

После первой части чемпионата России «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице. Зону стыковых игр нижегородцы опережают на шесть зачётных баллов.

Вторая часть сезона в Российской премьер-лиге стартует в марте. При этом кубковые игры пройдут уже в феврале.