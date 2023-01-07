Бывший тренер Сычевого считает, что футболист неспособен играть в «Спартаке»

Экс-наставник футбольного клуба «Иртыш» Евгений Харлачёв рассказал о перспективах нападающего Владимира Сычевого, с которым он уже имел опыт работы в омском клубе в прошлом.

«Мог бы Владимир заиграть в «Спартаке»? Сычевому будет тяжело в ближайшее время перебраться в «Спартак». Перейти то он может, а вот играть — вряд ли. Там большая конкуренция и отвоевать место в основе будет очень сложно», — передает слова Харлачёва «РБ Спорт».

В конце 2022 года Сычевой перешел в самарские «Крылья Советов» из «Оренбурга».

В 15 играх нынешнего сезона Российской Премьер-лиги нападающий забил 14 голов, что позволило ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров лиги наравне с Квинси Промесом.