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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаль продолжит работать в «Спартаке»

07 Января 2023 • 18:22 Комментировать

В СМИ появились сообщения о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть тренерское кресло в «Спартаке». Молодой тренер якобы рассматривает предложение из Испании. Как сообщает «Спорт-Экспресс», эта информация не является правдивой. По данным источника, Абаскаль не планирует уходить из «Спартака» зимой, а его контракт защищён со стороны клуба.

Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне прошлого года. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на шесть зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится в начале весны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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