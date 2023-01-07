​Абаскаль продолжит работать в «Спартаке»

В СМИ появились сообщения о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть тренерское кресло в «Спартаке». Молодой тренер якобы рассматривает предложение из Испании. Как сообщает «Спорт-Экспресс», эта информация не является правдивой. По данным источника, Абаскаль не планирует уходить из «Спартака» зимой, а его контракт защищён со стороны клуба.

Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне прошлого года. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на шесть зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится в начале весны.