​Бушманов назвал сильные стороны новичка ЦСКА Агапова

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о защитнике Илье Агапове, который накануне перебрался из «Пари НН» в ЦСКА.

Стоит сказать, что Евгений Бушманов в своё время пересекался с Ильёй Агаповым, работая в «Спартаке-2». Тренер рассказал о сильных сторонах 21-летнего футболиста.

«У него хорошая скорость, высокий рост. И он умный парень», - высказался Бушманов, чьи слова приводит sport24.

Бушманов считает, что у Агапова будут шансы заиграть в составе ЦСКА.

«Думаю, у него для этого есть все шансы и возможности. У Агапова есть качества, которые позволяют играть на таком уровне», - сказал бывший тренер второй команды «Спартака».