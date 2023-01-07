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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бушманов назвал сильные стороны новичка ЦСКА Агапова

07 Января 2023 • 17:36 Комментировать

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о защитнике Илье Агапове, который накануне перебрался из «Пари НН» в ЦСКА.

Стоит сказать, что Евгений Бушманов в своё время пересекался с Ильёй Агаповым, работая в «Спартаке-2». Тренер рассказал о сильных сторонах 21-летнего футболиста.

«У него хорошая скорость, высокий рост. И он умный парень», - высказался Бушманов, чьи слова приводит sport24.

Бушманов считает, что у Агапова будут шансы заиграть в составе ЦСКА.

«Думаю, у него для этого есть все шансы и возможности. У Агапова есть качества, которые позволяют играть на таком уровне», - сказал бывший тренер второй команды «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Бушманов Илья Агапов
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