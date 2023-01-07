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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Непомнящий оценил идею об интервью судей после игр

07 Января 2023 • 17:30 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался насчёт идеи об интервью судей после матчей Премьер-лиги.

«У меня есть большие сомнения, что они будут говорить что-то серьёзное. Услышим лишь дежурные фразы, которые они быстро научатся говорить», - высказался Непомнящий, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что время от времени Российский футбольный союз публикует видео, на которых можно услышать переговоры судей по ходу матчей. Болельщики позитивно восприняли этот шаг в сторону открытости арбитров.

Как известно, судейские скандалы в российском футболе возникают регулярно.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Судейство
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