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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА огласил состав на первый зимний сбор

07 Января 2023 • 17:20 Комментировать

ЦСКА начинает первый зимний сбор в ОАЭ – он пройдёт с 7 до 20 января. Московский клуб опубликовал состав команды на этот сбор.

Акинфеев, Тороп, Боков, Шайхутдинов – Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Гайич, Лукин, Щенников, Набабкин, Носков, Мойзес – Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Зделар, Мендес, Ермаков, Ушаков, Кисляк, Арбузов, Глебов – Чалов, Заболотный, Гайч.

Отметим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на 13 зачётных баллов. Сезон Премьер-лиги возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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