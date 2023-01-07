Гордеев – о Роберто Карлосе: «Его можно было брать на переговоры, все руководители становились добрее, когда он улыбался»

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Андрей Гордеев вспомнил те времена, когда за команду играл знаменитый защитник Роберто Карлос.

«У него все истории очень добрые. Его можно было брать на любые переговоры. Он всегда заходил, улыбался, и все руководители магическим образом становились добрее и шли на уступки», — передает слова Гордеева сайт «Матч ТВ».

Напомним, что Карлос играл за российский клуб «Анжи» с 2011 по 2012 год, забив 4 гола за 25 матчей.

Бразилец завершил спортивную карьеру 2 августа 2012 года. Роберто является чемпионом мира и двухкратным победителем Кубка Америки.