​Червиченко выступает за интервью судей после матчей

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», поддерживает внедрение в российском футболе интервью судей после матчей. По словам Червиченко, он является сторонником гласности и понимания судейских решений.

«Я и раньше говорил, что надо публиковать все их разговоры по VAR. Это же не самые секретные вещи, которые носят на себе гриф государственной тайны. Все должны понимать, о чём они там шепчутся. Это понимание не позволит судьям мухлевать», - высказался Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Червиченко отметил, что интервью лишат судей возможностей для манипуляций.

Стоит сказать, что судейство остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в российском футболе. Внедрение системы ВАР не помогло избежать грубых ошибок судей в матчах.