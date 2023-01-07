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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хиддинк: «Я не слежу за российским футболом»

07 Января 2023 • 14:33 Комментировать

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк заявил о проблематичности просмотра российского футбола после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все отечественные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала спецоперации его нигде не показывают. Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», — передает речь Хиддинка издание РБ Спорт.

Опытный голландский тренер возглавлял главную национальную команды России в период с 2006 по 2010 год. На Евро-2008 сборная завоевала бронзовые медали.

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