В «Пари НН» вынесли вердикт по трансферу Дзюбы

Накануне в прессе появилась информация о том, что Артём Дзюба пытается договориться о трудоустройстве в «Пари НН». Комментарий на этот счёт дал Равиль Измайлов, который занимает должность генерального директора нижегородского клуба.

Равиль Измайлов подтвердил информацию о том, что «Пари НН» были предложены услуги Артёма Дзюбы.

«Были определённые люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно», - высказался Измайлов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

По словам Измайлова, трансфер возрастного Дзюбы не вписывается в трансферную политику «Пари НН».

«Никаких переговоров с Артёмом Дзюбой не было и не будет», - вынес вердикт функционер.

Напомним, что в начале ноября 34-летний Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.