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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селин: «Австралия, Япония и Южная Корея тоже могут отказаться играть с нами» эксклюзив

07 Января 2023 • 12:52 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал на тему возможного перевода российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

- В РФС просчитывают все варианты. Я так понял, уйти в АФК относительно легко, а вот вернуться назад в УЕФА будет тяжело, если представится такая возможность. Наверно, и этот момент в голове держат. Плюс неизвестно, как отреагирует ФИФА, если переход в Азию состоится. Ну да, говорят, что они чинить препятствий не будут, а если вдруг введут всё-такие какие-то запреты? Также, наверно, просчитывают экономическую составляющую в связи с перелётами и переездами. Тем более не факт, что, например, Южная Корея, Япония и Австралия захотят с нами играть. Может, откажутся по примеру Польши и начнут выдвигать ультиматумы, а АФК и ФИФА пойдут у них на поводу, чтобы не портить репутацию и настроения внутри международных федераций футбола. Тогда получится, что мы наступаем на те же грабли. Выбор по поводу УЕФА и АФК – очень трудное решение, здесь не всё так однозначно. РФС будет работать на дипломатическом спортивном уровне и смотреть за политической обстановкой вокруг всего этого. Что ж, будем развивать свой футбол, пока поваримся в собственном соку.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Селин Переход РФС в АФК
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