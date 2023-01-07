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Селюк: «Предложения по Конате поступают каждый день»

07 Января 2023 • 12:51 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался касательно будущего своего клиента.

«Предложения по Конате есть из разных стран, поступают ежедневно, но он продолжит с «Ахматом». Думаю, этот сезон он закончит в «Ахмате». Пока никакие предложения не рассматриваем», - передает слова Селюка «РБ Спорт».

Мохамед защищает цвета грозненского клуба с лета 2021 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года, а трансферый ценник составляет 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Конате девять голов в 20 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат Трансферы футбола - зима 2023
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