Селюк: «Предложения по Конате поступают каждый день»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался касательно будущего своего клиента.

«Предложения по Конате есть из разных стран, поступают ежедневно, но он продолжит с «Ахматом». Думаю, этот сезон он закончит в «Ахмате». Пока никакие предложения не рассматриваем», - передает слова Селюка «РБ Спорт».

Мохамед защищает цвета грозненского клуба с лета 2021 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года, а трансферый ценник составляет 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Конате девять голов в 20 поединках.