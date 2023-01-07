Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы сербского специалиста Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

- Конечно, сложно так сказать. Ивич работал за границей в Греции и Израиле, а у нас не работал. Как он себя проявит, только время покажет. Хотя, честно говоря, выбор такой неоднозначный. По логике, если брать иностранца, то титулованного или из сильного европейского чемпионата. Как говорят, легионер должен быть на голову сильнее российского футболиста. Но Ивич – это обычный тренер, который работал в средних чемпионатах. Чем он может особо помочь «Краснодару», я не вижу. На мой взгляд, в данной ситуации нужно было брать российского тренера. А так получается, что поменяли шило на мыло. Но посмотрим – может, Ивич ещё сотворит что-то неимоверное.