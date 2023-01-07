Бывший российский арбитр Игорь Егоров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, стоит ли брать интервью у судей после матчей.

«Попробовать-то надо. Почему, собственно, нет? Пусть попробуют люди экспериментировать. Это может вызвать дополнительный интерес у любителей футбола.

Я, конечно, не сторонник того, чтобы комментировать сразу после игры какие-то моменты, потому что человек находится в возбуждённом состоянии. Арбитр может не совсем адекватно реагировать на то, что произошло, скорее всего, нужно с холодной головой к этому вопросу подходить. Это ведь эксперимент, ни к чему не обязывает, почему нет? Может быть, будем что-то интересно слышать от тех людей, которые, как говорится, с пылу с жару вышли. Интересно, как они видели тот или иной эпизод и как трактуют его», — сказал Егоров.

На товарищеском турнире команд РПЛ, который пройдет в феврале в ОАЭ, арбитры будут давать интервью после завершения матчей. Турнир состоится с 1 по 11 февраля 2023 года. В поединках примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».