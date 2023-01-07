Хаджикадунич не вернулся в «Ростов» после завершения аренды

Футбольный агент Валид Фаур, который представляет интересы защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, поведал о том, что игрок не вернулся в расположение российского клуба после завершения аренды в шведском «Мальмё».

«Деннис не вернулся в «Ростов» после окончания аренды. Где он продолжит свою карьеру, пока непонятно», - передает слова агента издание Sport24.

Напомним, что 24-летний боснийский футболист выступал на правах аренды за «Мальмё» с марта 2022 года. Его арендный договор истек в конце декабря.

Трудовое соглашение Хаджикадунича с «Ростовом» истекает летом 2023 года.