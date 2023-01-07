Каррера высказался о возвращении в Россию

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался насчет возможного возвращения в чемпионат России.

«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», - передает слова итальянского специалиста издание «РБ Спорт».

В Российской премьер-лиге Массимо известен по работе в московском «Спартаке». Под его руководством «красно-белые» стали чемпионами страны. Последним клубом в тренерской карьере 58-летнего специалиста был итальянский «Бари».

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» с 36 очками занимает второе место в таблице РПЛ.